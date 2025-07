L’Europeo femminile è diventato il torneo della Wiegman | l’Inghilterra vince ai rigori contro la Spagna

La Germania ha ceduto il testimone a Sarina Wiegman per quanto riguarda l’Europeo femminile; se prima questa era la competizione per eccellenza delle tedesche, ora è diventata quella della ct dell’Inghilterra, che si vendica per il Mondiale perso due anni fa contro la Spagna (allora c’era Hermoso, poi non piĂą convocata) e vince ai rigori, ribaltando i pronostici. La resilienza l’ha premiata di nuovo. Le Leonesse fanno il bis dopo l’Europeo vinto in casa nel 2022 (proprio contro la Germania). Parte meglio l’Inghilterra, ma segna prima la Spagna, al 25esimo con Mariona; la pareggia Russo al 57esimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Europeo femminile è diventato il torneo della Wiegman: l’Inghilterra vince ai rigori contro la Spagna

