L' Europa è contro Israele perché è uno Stato nazionale

Il nemico numero uno di Israele si chiama Europa, un continente che si divide in due parti: una che odia gli ebrei e l'altra che odia gli israeliani. Da un punto di vista politico il confine è quello fra destra e sinistra; la frontiera geografica è invece fra l'est e l'ovest. In realtà parlare di odio è fuorviante. Ne ha scritto in modo esauriente Antonio Socci ieri. Resta forse una ultima considerazione da fare, che prende le mosse da quanto sostenuto da Pierre Manent: gli europei non capiscono Israele perché non comprendono più lo Stato nazionale. Ragionano in termini di legalità internazionale e sono convinti che tutto si risolva con la trattativa e gli incentivi economici.

