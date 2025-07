L’EUR che non ti aspetti | le foto che raccontano la nascita della Roma moderna

Guardare oggi il quartiere EUR, con i suoi palazzi monumentali e i viali ordinati, non fa pensare al tempo in cui qui c’erano solo campi e cantieri. Eppure, tra gli anni ’30 e ’60, quest’area a sud di Roma si trasformò radicalmente, dando vita a uno dei quartieri piĂą iconici della Capitale. Le fotografie storiche – provenienti da Roma Sparita, dagli archivi di EUR Spa e dall’Archivio Centrale dello Stato – ci riportano indietro nel tempo, mostrandoci il “Colosseo Quadrato” senza rivestimento, le impalcature della Basilica dei Santi Pietro e Paolo e il fermento di un progetto nato per l’Esposizione Universale del 1942, poi mai realizzata a causa della guerra. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

