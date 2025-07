L’estate sofferta del Pd Soltanto caldo e silenzio

Firenze, 27 luglio 2025 – SarĂ un'estate mutilata e di sofferenza piena per il Pd, costretto a confrontarsi con inchieste che lasciano ampio margine per maramaldeggiare ad alleati e avversari. Prato, Milano, Pesaro. La sindaca pratese Ilaria Bugetti s'è dimessa, ma ogni discussione è aperta. La componente riformista guidata dall'ex sindaco ed ex parlamentario Matteo Biffoni chiede il congresso. Intanto domani sera ci sarĂ un'assemblea aperta alla cittadinanza sul futuro della cittĂ . A Milano, Beppe Sala ha deciso di non dimettersi dopo l'inchiesta che intanto ha portato l'assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi a lasciare; il Pd nazionale ha scelto di non scaricare il sindaco, ma ancora non sono chiare le condizioni imposte all'amministrazione, alla quale comunque è chiesta discontinuitĂ .

