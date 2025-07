L' esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani | tregua di 24 ore | Camion in marcia dall' Egitto

Ong: "Tanti morti per inedia a Gaza in una settimana come negli ultimi due anni". Londra, Parigi e Berlino pensano a un ponte aereo. Israele: "A Gaza non si muore di fame, è una fake news di Hamas". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore | Camion in marcia dall'Egitto

In questa notizia si parla di: gaza - esercito - israeliano - lancia

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia - Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander.

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione immediata di alcune zone del nord | Netanyahu: "Non ci sono le condizioni per fermare la guerra" - Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander.

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei a Jabalia - Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander.

M.O., l'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza #israele #guerra #gaza #israeleguerrahamas #siria #27luglio Vai su X

A GAZA SONO STATI MASSACRATI E MUTILATI 30MILA BAMBINI NELL’INDIFFERENZA DEL MONDO COSIDDETTO CIVILE Chi non ha il coraggio e l’onestà intellettuale di esprimersi sul massacro dei bambini di Gaza da parte dell’esercito israeliano non h Vai su Facebook

L'esercito israeliano lancia aiuti su Gaza: diffuso un video; L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore; L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza.

L'esercito israeliano lancia aiuti su Gaza: diffuso un video - L’esercito israeliano ha diffuso video di aiuti umanitari lanciati dal cielo su Gaza, tra cui scene in visione notturna. Riporta msn.com

L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore | Camion in marcia dall'Egitto - Per i militari, tuttavia, nella Striscia "non si muore di fame, è u ... Come scrive msn.com