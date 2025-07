A suo modo è davvero la fine di un ciclo. Dopo la mancata conferma di Edoardo Ferrante anche Marco Raparo lascia la Recanatese. Era l’ultimo superstite di quella memorabile squadra che dominò il campionato di Serie D 2021-22 con la ciliegina del titolo tricolore di categoria ma, più in generale il centrocampista di Montegranaro ha lasciato davvero il segno con la maglia giallorossa e non solo per le sue, comunque significative, oltre 200 presenze in 7 campionati di cui 2 professionistici. Era arrivato nel 2018, voluto da Marco Alessandrini e Josè Cianni, dopo un peregrinare tra varie società , cambiate quasi al ritmo di una ad ogni stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leopardiani attivi. Si profila la conferma di Vessella