Leonor di Spagna e Charlotte d’Inghilterra bellissime in look classici per la Finale di Euro 2025

Il 27 luglio 2025 si è disputata a Basilea la finale degli Europei di calcio femminile tra Inghilterra e Spagna e a tifare per i rispettivi team nazionali sono arrivate le Principesse Leonor e Sofia di Spagna e il Principe William d’Inghilterra con la figlia Charlotte. Le teste coronate delle importanti case reali europee hanno scambiato delle chiacchiere prima dell’inizio della partita. Ma tra l’erede al trono spagnolo e la Principessina inglese è nata una vera e propria sfida a suon di look. Entrambe hanno optato per il contrasto tra il blu e il bianco, scegliendo l’eleganza con degli outfit dal taglio classico. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Leonor di Spagna e Charlotte d’Inghilterra bellissime in look classici per la Finale di Euro 2025

In questa notizia si parla di: spagna - inghilterra - leonor - charlotte

Calciomercato Juve, Balzarini non ha alcun dubbio: «I segnali che arrivano sono quelli di una separazione. Ha cominciato a guardarsi verso Inghilterra e Spagna» - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, le possibilità di un addio sono molto elevate! Balzarini vede quell’attaccante verso Inghilterra e Spagna.

Castellanos Lazio, futuro lontano dalla Capitale? Piace in Spagna e Inghilterra - Il Taty Castellanos potrebbe lasciare la Lazio? In biancoceleste sta bene ma è tentato dalle sirene della Liga e della Premier League Il Taty Castellanos si sta preparando per la prossima stagione, ma il suo futuro alla Lazio resta incerto.

Spagna U21 V Inghilterra U21: line-up, statistiche e anteprima - 2025-06-20 19:10:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Anteprima della partita dell’Inghilterra contro Spagna.

Leonor di Spagna e Charlotte d’Inghilterra bellissime in look classici per la Finale di Euro 2025; La finale degli Europei femminili di calcio è (anche) una questione di Royal Family; Inghilterra-Spagna, dove vedere in tv e streaming la finale femminile degli Europei. Sugli spalti le famiglie.

Inghilterra-Spagna, dove vedere in tv e streaming la finale femminile degli Europei. Sugli spalti le famiglie reali: Leonor e Sofia sfidano William - Agli Europei 2025 femminili si sfidano stasera a Basilea in finale Inghilterra e Spagna, rivincita dell'ultima finale Mondiale vinta dalle ... msn.com scrive

La finale degli Europei femminili di calcio è (anche) una questione di Royal Family - L'Inghilterra dovrà difendere il titolo contro la Roja, che spera di eguagliare il successo della Nazionale maschile del 2024. Lo riporta elle.com