Leoni Juventus | l’interesse è confermato e può essere concretizzato con un’offerta che convincerebbe il Parma! L’intenzione della Vecchia Signora e tutti i dettagli

Leoni Juventus, i bianconeri vogliono dare l’assalto al difensore con una proposta più a lungo a termine: tutti i dettagli. Secondo quanto appreso dal profilo X di Nicolò Schira, il calciomercato Juventus continua a monitorare con attenzione Giovanni Leoni, giovane talento classe 2006 in forza al Parma. Il difensore centrale, che ha attirato l’interesse di diversi club di Serie A, vede infatti una competizione agguerrita per il suo acquisto: Inter e Milan spingono per ingaggiarlo subito. Tuttavia, i piani della Juventus sono diversi: il club bianconero ha intenzione di proporre al Parma una cifra inferiore rispetto alle offerte degli altri club, considerando che la proposta in questione prevede il prestito del giocatore fino a giugno 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Leoni Juventus: l’interesse è confermato e può essere concretizzato con un’offerta che convincerebbe il Parma! L’intenzione della Vecchia Signora e tutti i dettagli

