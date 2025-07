Leoni Juve c’è un nuovo piano per provare a superare le due milanesi | i bianconeri ci proveranno così nelle prossime settimane

Leoni Juve, c'è un nuovo piano per provare a superare la concorrenza delle due milanesi: i bianconeri ci proveranno così nelle prossime settimane. Il futuro di Giovanni Leoni, giovane difensore classe 2006 del Parma, continua a essere uno dei temi più caldi del calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i ducali hanno fissato il prezzo per la cessione del talentuoso difensore a 40 milioni di euro, una cifra che riflette le sue straordinarie qualità tecniche e la crescente attenzione che ha attirato in Serie A. Tuttavia, la Juventus, che ha da tempo messo nel mirino il giocatore, non ha intenzione di arrendersi e sta preparando la sua strategia per cercare di abbassare tale somma.

