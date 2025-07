Leoni Inter la Juve prova il sorpasso | c’è questa proposta il Parma è tentato

Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Il nome di Giovanni Leoni è al centro di una vera e propria asta di mercato. Il giovane difensore centrale classe 2006, protagonista in maglia Parma nell’ultima stagione, ha attirato l’attenzione di tre big del calcio italiano: Inter, Milan e Juventus. A riportarlo è Nicolò Schira attraverso un aggiornamento sul proprio profilo X, sottolineando come il calciatore sia ormai sotto stretta osservazione da parte dei club di vertice. L’Inter è tra le società più attive sul fronte Leoni: i dirigenti nerazzurri vogliono muoversi con decisione per assicurarsi il difensore già in questa sessione di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, la Juve prova il sorpasso: c’è questa proposta, il Parma è tentato

