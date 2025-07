Giovanni Leoni è il principale nome sul taccuino dell’Inter per rinforzare il proprio reparto difensivo. Due fattori possono aiutare i nerazzurri nel raggiungimento del proprio obiettivo. LA SITUAZIONE – Per Giovanni Leoni non si può far altro che aspettare il momento in cui l’Inter avrà gli strumenti per tentare l’affondo decisivo. Questo è l’elemento centrale di una trattativa, quella tra i nerazzurri e il Parma, che potrà essere sbloccata solo in presenza di quelle cessioni necessarie per far incamerare ai meneghini il tesoretto necessario per chiudere l’affare. Il primo passaggio è stato completato con successo, ossia quello relativo al lato del calciatore, con Leoni che vede molto positivamente l’idea di approdare in nerazzurro. 🔗 Leggi su Inter-news.it

Leoni, Inter confida nella parola data! 2 fattori aiutano – CdS