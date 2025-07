Leone XIV ricuce i rapporti con il patriarca di Mosca per salvare l' Ucraina

Ieri Papa Leone XIV ha incontrato il metropolita di Volokolamsk, in Russia, Antonij. L’aggettivo «storico» si spreca il piĂą delle volte per banalitĂ , ma non in questo caso. La ragione è evidente. Antonij è il presidente del Dipartimento per le Relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca: ovvero il “ministro degli Esteri” della Chiesa ortodossa russa. Parla con piena autoritĂ a nome del patriarca di Mosca, Kirill, e giĂ lo ha rappresentato al funerale di Papa Francesco. Quello di ieri è stato insomma un incontro fra i vertici massimi della Chiesa Cattolica e dell’Ortodossia russa, stante che adesso un colloquio diretto fra Leone e Kirill è impensabile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Leone XIV ricuce i rapporti con il patriarca di Mosca per salvare l'Ucraina

Papa Leone XIV pro-Ucraina e contro la Russia nel 2022: “Invasione imperialista, Mosca vuole conquistare territori per motivi di potere” - VIDEO - Ecco cosa diceva Prevost ad aprile 2022 in merito al conflitto in Ucraina Ecco cosa diceva il neo Papa Leone XIV nell'aprile del 2022 riguardo la guerra in Ucraina.

Mosca-Kiev,Meloni sente papa Leone XIV - 22.40 Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con Papa Leone XIV su un possibile vertice tra Mosca e Kiev.

Per la pace Mosca-Kiev più credibile Papa Leone - Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 20 maggio all’interno della rubrica Spigolature Fatto nuovo dopo oltre tre anni dall’aggressione della Russia all’Ucraina: il Vaticano si propone come mediatore, fra Putin e Zelensky, allo scopo di “restituire ai popoli la dignità della pace”.

