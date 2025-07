MONTE ARGENTARIO Il Pacha III di Carolina di Monaco nelle acque di Porto Ercole. È stato visto ieri mattina e fotografato da Vincenzo Sabatini lo yacht che appartiene alla principessa monegasca. L’imbarcazione d’epoca, che deve il suo nome alle iniziali dei figli Pietro, Andrea e Charlotte, è lunga 36 metri ed è stata costruita dai cantieri Camper & Nicholsons di Gosport nel 1936. Nella giornata di ieri è rimasta in rada proprio di fronte al paese argentarino, dove sono in molti ad averla notata per la sua particolare forma. Una presenza che non è passata inosservata: si tratta, infatti, di uno yacht iconico che ha una profonda storia alle spalle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’elegante Pacha III della famiglia Grimaldi davanti a Porto Ercole