Una cuccia in salotto, giochi da masticare, orecchie e coda da indossare e cibo servito in una ciotola. Non è la descrizione della vita di un animale domestico, ma quella di Lola, una donna che ha scelto di vivere parte della sua relazione con il fidanzato Henrik comportandosi come un cane. Una pratica nota com e “puppy play” che, sebbene spesso etichettata come “strana”, per loro è un modo per esprimere se stessi e rafforzare il loro legame. La loro storia è stata raccontata al canale YouTube “Love Don’t Judge” e ripresa dal tabloid britannico The Mirror, svelando una dinamica di coppia tanto insolita quanto consensuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lei è il mio cane e io la amo così”: la storia di Lola, che vive la sua relazione con il fidanzato comportandosi come un cucciolo