Leclerc team radio stizzito all' ingegnere di pista | Lasciami stare e mantenete la calma

In Belgio Charles sale sul podio tenendo dietro Verstappen in un fine settimana carico di adrenalina, soprattutto nelle comunicazioni con il suo ingegnere Bozzi. Poi la spiegazione: "Era un momento di grande pressione". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leclerc, team radio stizzito all'ingegnere di pista: "Lasciami stare e mantenete la calma"

