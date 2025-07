Lecce partono i lavori allo stadio Via del Mare | 11,3 milioni di euro

L?attesa √® terminata. Marted√¨ parte il cantiere dei lavori di ristrutturazione-riqualificazione dello stadio di via Del Mare di Lecce. √ą uno dei progetti impiantistici. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it ¬© Quotidianodipuglia.it - Lecce, partono i lavori allo stadio Via del Mare: 11,3 milioni di euro

Lecce, palazzina crolla durante lavori a Carmiano: estratti vivi dalle macerie quattro operai - (Adnkronos) ‚Äď Una palazzina √® crollata a Carmiano di Lecce durante lavori di ristrutturazione. Lo fanno sapere su X i vigili del fuoco che hanno soccorso quattro operai feriti, che erano rimasti sotto le macerie.

LECCE ‚Äď Lavori stadio, Sticchi Damiani rassicura i tifosi: ‚ÄúTutte le gare al Via del Mare e a capienza piena‚ÄĚ http://dlvr.it/TM0blR |#peace | #Lecce #Stadio #Calcio #SerieA #Salento Vai su X

? | Marted√¨ alle ore 18:00, presso la sala stampa ‚ÄúSergio Vantaggiato‚ÄĚ dello Stadio Via del Mare, il Presidente Saverio Sticchi Damiani, il Responsabile dell‚ÄôArea Tecnica Pantaleo Corvino ed il Direttore Sportivo Stefano Trinchera, presenteranno alla stampa Vai su Facebook

Lecce, partono i lavori allo stadio Via del Mare: 11,3 milioni di euro; Stadio di via del Mare, a Lecce salta ora il ¬ęriallineamento¬Ľ; Nuovo stadio Lecce: copertura ispirata al mare e fari giallorossi.

