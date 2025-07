Le sirene di protesta della marineria hanno accompagnato in mare la processione di Sant' Andrea in versione ridotta FOTO - VIDEO

Come anticipato nei giorni scorsi, la tradizionale processione in mare di Sant'Andrea quest'anno è stata in forma ridotta, a causa dell'assenza delle imbarcazioni della marineria di Pescara, che protestano contro il mancato dragaggio. Ma il comparto del porto ha comunque fatto sentire la sua. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Anche l'associazione "Insieme per Pescara" ha voluto commentare la decisione della marineria di non partecipare, per protesta contro il mancato dragaggio del porto, alla tradizionale processione in mare con la statua di Sant'Andrea:"Dopo anni e anni la marineria non parteciperà alla processione.

La festa di Sant'Andrea - In corso a Pescara la cerimonia in onore di Sant'Andrea, il santo protettore della marineria. Scrive rainews.it

