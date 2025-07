Nelle due partite che il Sassuolo ha disputato ieri nel triangolare di Bolzano, che si è chiuso abbondantemente dopo le dieci, Fabio Grosso ha, di fatto, dato spazio quasi a tutti gli elementi della sua rosa, dal momento che le due partite in programma, quelle contro il Bologna (la più importante, alla quale abbiamo dato spazio sopra) e contro il Sudtirol, sono durate entrambe 60’. Come detto, una formazione quanto più simile a quella, ipoteticamente, titolare, la si è vista al cospetto della squadra di Italiano: il 4-3-3 di Grosso ha, in quella gara, visto in campo alcuni uomini che, al netto di coloro che se ne andranno, come appunto Pinamonti e Laurienté, saranno verosimilmente colonne di questo Sassuolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le sfide del Druso. In due partite c’è stato spazio per quasi tutti