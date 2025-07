Le rockstar non muoiono mai | da Ozzy Osbourne a Kurt Cobain vite al massimo e grandi storie di famiglia

Nell’immaginario collettivo le rockstar sono viste come figure complesse e spesso in conflitto con la propria vita personale. In realtà molte di loro hanno vissuto al massimo, nonostante le difficoltà e l’esistenza spericolata che hanno deciso di abbracciare. Pochi giorni fa è scomparso Ozzy Osbourne all’età di 76 anni, frontman dei Black Sabbath e considerato generalmente il “padrino dell’Heavy metal”, ha vissuto una vita piena di emozioni regalando al pubblico delle performance memorabili. Vale lo stesso per tanti altri cantanti come Chris Cornell, voce dei Soundgarden e degli Audioslave, vincitore di tre Grammy award e icona rock che ha segnato un’intera generazione con il suo canto potente e il grande carisma che dimostrava sul palco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

