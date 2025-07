Le principali preoccupazioni per i New York Yankees dopo che Superstar Slugger ha subito una risonanza magnetica sul problema del gomito

2025-07-26 19:50:00 Riportiamo fedelmente quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull'ottimo sito 101greatgoals: Gli Yankees di New York attendono nervosamente i risultati di una risonanza magnetica sul gomito destro della stella slugger Aaron Judge. Il giudice è stato tenuto fuori dalla formazione per lo scontro di sabato con Filadelfia dopo aver ferito l'articolazione nella partita di martedì a Toronto. Ha giocato nella sconfitta di venerdì contro i Phillies ma ha sperimentato il disagio quando ha cercato di lanciare la palla dal campo esterno. Dovrebbe vedere il medico del team capo Christopher Ahmad per discutere del risultato della scansione.

In questa notizia si parla di: newyork - yankees - slugger - risonanza

