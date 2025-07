Le pillole di Polly | recensione di Un gatto per i giorni difficili di Ishida Syou

Un gatto porta tanta felicitĂ nella vita di chi ha l’onore di prendersene cura, come sa bene chi ce l’ha o ce l’ha avuto. I mici hanno un’indole indipendente, eppure quando guardano negli occhi l’umano che si sono scelti come “padrone” sono in grado di comunicargli tutto il loro amore. Ci lasciano liberi perchĂ© per molti aspetti sono autosufficienti, ma sono lì per noi quando abbiamo bisogno di loro, proprio come la piĂą solida delle rocce. E quando alla fine se ne vanno per sempre, lasciano in chi li ha amati veramente un vuoto incolmabile. E tuttavia, un gatto dĂ talmente tanto che chi sta soffrendo in modo straziante per la sua perdita rifarebbe tutto senza pensarci due volte. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

