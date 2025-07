Le perplessità non si placano | Ci sono stati dei problemini

PISTOIA La Giostra dell'Orso 2025 va in archivio con il poker, sicuramente sofferto più del previsto, del Cervo Bianco ma anche con diverse polemiche per alcuni aspetti sui quali ci sarà da lavorare molto in vista dell'edizione 2026. Diciamo che il teatrino andato in scena con le discussioni sulla quinta tornata, la cui partenza era palesemente da annullare anziché far correre regolarmente, ha messo in evidenza la necessità di avere una giuria più pronta e numerosa perché, altrimenti, si rischia di danneggiare tutti. "Ci sono stati dei problemini all'inizio - ammette Luca Francesconi, presidente del Drago – tanto che per 15-20 minuti siamo rimasti, tutti, sostanzialmente fermi senza sapere se si sarebbe proseguito o meno.

