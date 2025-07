Le pause tattiche di Israele a Gaza | poche ore per paracadutare il cibo degli aiuti umanitari

L'esercito israeliano ha annunciato alcune "pause tattiche" per l'arrivo degli aiuti umanitari a Gaza, con uno stop alle operazioni militari di alcune ore. La "pausa tattica" delle operazioni dell'esercito israeliano nelle Striscia di Gaza annunciata oggi sarà in vigore a livello locale "ogni. 🔗 Leggi su Today.it

Alle 6 del mattino di domenica 27 luglio, l’esercito israeliano ha annunciato una “pausa tattica” nella Striscia di Gaza, della durata di dieci ore al giorno fino a nuovo avviso, nelle aree in cui le forze non sono operative, in particolare a Mawasi, Deir al-Balah e G Vai su X

