Le guardiane del mare di Shima | l’eredità millenaria delle Ama

All’alba, quando la nebbia marina ancora avvolge le baie della penisola di Shima, nella prefettura di Mie, un fischio acuto rompe il silenzio delle acque. È l’ isobue, il “fischio del mare” delle Ama, le ultime guardiane di una tradizione che affonda le radici in oltre duemila anni di storia. Questi suoni ancestrali, prodotti da un’espirazione lunga e controllata con il labbro superiore piegato su quello inferiore, non sono semplici espirazioni: sono i respiri di donne che hanno fatto del mare la loro dimora, della profondità la loro professione, dell’apnea la loro arte. In un mondo dove la modernità ha travolto gran parte delle tradizioni millenarie, le Ama di Shima rappresentano un’anomalia affascinante. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

