Le campane delle chiese forlivesi suonano per chiedere la fine del conflitto a Gaza

Domenica alle 22, le campane delle chiese forlivesi suoneranno per la cessazione delle ostilitĂ in Medio Oriente. Il vescovo di Forlì-Bertinoro, attraverso un messaggio letto nelle messe di domenica, ha invitato a “suonare le campane per la fine del conflitto a Gaza”. Inoltre, monsignor Livio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: campane - chiese - forlivesi - fine

Fumata bianca, habemus Papam. Suonano le campane delle chiese di Roma - AGI - Fumata bianca della Cappella Sistina: è stato eletto il 267esimo Pontefice. Le campane di diverse chiese di Roma hanno iniziato a suonare a festa dopo aver ricevuto la lieta notizia dal comignolo della Sistina.

Per la vigilia di Pentecoste le campane delle chiese del centro risuonano secondo lo storico sistema "alla veronese" - Questo sabato, 7 giugno, a Verona le campane risuoneranno a festa per la vigilia di Pentecoste dalle chiese del centro storico e dalla Torre dei Lamberti.

Le campane delle chiese agrigentine suoneranno contro la guerra a Gaza: l'appello dell'arcivescovo - L’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, in un messaggio inviato alla chiesa agrigentina chiede, per oggi, di intensificare la preghiera per la pace e di aderire all’iniziativa “Disertiamo il silenzio” proposta dal movimento cattolico Pax Christi per rompere il silenzio sul dramma di Gaza.

Le campane delle chiese forlivesi suonano per chiedere la fine del conflitto a Gaza; Il suono delle campane per la pace, da Perego un invito per la fine del conflitto a Gaza; S. Mercuriale, nuovo look. Campanile restaurato: Forlì dall’alto, si riparte.

Vicenza, l'uomo delle campane: «Nelle chiese le faccio suonare con una ... - Le campane sono ferme da 25 anni, quando le avremo restaurate qualcuno le sentirà suonare per la prima volta. Scrive corrieredelveneto.corriere.it

Chiese campane: Castellammare di Stabia, i vescovi si sono incontrati ... - Cec Chiese campane: Castellammare di Stabia, i vescovi si sono incontrati con il prefetto di Napoli per uno scambio sulla comune missione del servizio alla comunità ... Riporta agensir.it