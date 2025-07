Le campane delle chiese agrigentine suoneranno contro la guerra a Gaza | l' appello dell' arcivescovo

L’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, in un messaggio inviato alla chiesa agrigentina chiede, per oggi, di intensificare la preghiera per la pace e di aderire all’iniziativa “Disertiamo il silenzio” proposta dal movimento cattolico Pax Christi per rompere il silenzio sul dramma di Gaza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

