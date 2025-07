Le bottiglie della speranza affidate al mare perché portino cibo a Gaza

Dall'Egitto ma anche dalla Tunisia e anche dalla Turchia, le persone comuni affidano al mare le #bottlestogaza, bottiglie di plastiche riempite di riso, farina, lenticchie, sperando (secondo i calcoli di un accademico egiziano) che raggiungano le coste della Striscia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Le «bottiglie della speranza» affidate al mare perchĂ© portino cibo a Gaza

