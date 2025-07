Le abilità chiave di leadership per manager contemporanei

Leadership maschile vs. leadership femminile: un confronto per capire quale stile di leadership sia più adatto ai manager di oggi.

Dante insegna la leadership ai manager - Come tanti di voi, alla fine della scuola, non ne potevo più dei padri della letteratura italiana. Non potevo vedere né leggere Dante, Leopardi e Manzoni.

BlackRock richiama top manager in sede per rafforzare cultura aziendale e leadership - La decisione di BlackRock di richiamare i propri top manager nei locali aziendali per lavorare in presenza per l’intera settimana rappresenta una scelta significativa volta a rafforzare la cultura della presenza fisica.

Cosa significa essere manager in un mondo che cambia più in fretta della nostra capacità di adattarci? È da questa domanda che siamo partiti nell'appuntamento con tematiche proposte alla Community da Laura Bosser Mapei, per esplorare c

