Lazio vittoria in amichevole contro l’Avellino | decide Guendouzi dal dischetto

2025-07-26 21:08:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Tommaso Fefè 26 lug 2025, 23:08 Ultimi aggiornamenti: 26 lug 2025, 23:08 Un rigore trasformato da Guendouzi all’ultimo minuto decide l’amichevole tra Lazio e Avellino. Sugli scudi anche Noslin per i biancocelesti Gambe pesanti e meccanismi ancora da oliare, ma la Lazio c’è. L’amichevole vinta 1-0 contro l’Avellino al Benito Stirpe di Frosinone, grazie al gol di Guendouzi, su rigore nel finale di gara, ha messo in mostra una squadra ancora in rodaggio, ma che dà segnali di solidtà . Serviranno impegni contro squadre di pari livello (le prossime due contro Galatasaray e Fenerbahce daranno maggiori indicazioni) per avere conferme, ma intanto nell’1-0 agli irpini si sono visti a tratti i primi segni del sarrismo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: lazio - amichevole - avellino - decide

