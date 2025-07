Lazio vince al fotofinish contro l’Avellino | Guendouzi decisivo al 92?

La Lazio fatica, ma vince contro l’Avellino: Mateo Guendouzi decide la partita contro gli Arpini nel finale La seconda amichevole estiva della Lazio di Maurizio Sarri si è chiusa con una vittoria per 1-0 contro l’Avellino, grazie a un calcio di rigore trasformato da Matteo Guendouzi al 92?. La partita, disputata in due tempi distinti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio vince al fotofinish contro l’Avellino: Guendouzi decisivo al 92?

U.S. Avellino 1912: Tutto pronto per il Terzo Memorial “Sandro Criscitiello” contro Lazio - L’U.S. Avellino 1912 in vista del terzo memorial “Sandro Criscitiello”, che andrà in scena sabato 26 luglio 2025 alle ore 20:30 allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, e facendo riferimento alla prevendita per la gara amichevole Avellino – Lazio, già attiva da tempo presso il circuito Go2 al.

Avellino, si chiude il ritiro a Rivisondoli: domani la sfida di lusso con la Lazio - Tempo di lettura: 3 minuti Si chiude oggi l’avventura dell’ Avellino a Rivisondoli. Il ritiro abruzzese, seconda tappa del precampionato biancoverde, termina ufficialmente con la vigilia di un test di lusso: domani sera, al “Benito Stirpe” di Frosinone, i ragazzi di Raffaele Biancolino affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri per il “ Memorial Sandro Criscitiello ”, in una sfida che sa di storia e tradizione.

Avellino-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) - (Adnkronos) – La nuova Lazio di Maurizio Sarri torna in campo. I biancocelesti sfidano oggi, sabato 26 luglio, l'Avellino a Frosinone nel ‘Memorial Sandro Criscitiello’.

