L' azienda comasca da 4,5 milioni di ricavi che anticipa l’Europa con la sostenibilità

Nel 2024 La Mercurio srl, impresa con sede tra San Fermo della Battaglia e Cavallasca, ha registrato ricavi per 4,49 milioni di euro e un utile netto di 749 mila euro, con una crescita del fatturato del 41,15% nell’ultimo triennio. Un risultato che l’ha portata al decimo posto nella classifica. 🔗 Leggi su Quicomo.it

L'azienda comasca da 4,5 milioni di ricavi che anticipa l’Europa con la sostenibilità ; L'azienda gioiello della provincia di Como è leader della crescita: ricavi a 4,5 milioni, fatturato +41% in 3 anni; D-Orbit rileva Planetek: nasce un gruppo da 500 addetti.

L'azienda comasca da 4,5 milioni di ricavi che anticipa l’Europa con la sostenibilità - La Mercurio Srl è arrivata al decimo posto nella classifica “Leader della Crescita 2025” de Il Sole 24 Ore ... Scrive quicomo.it

L’azienda gioiello della provincia di Como è leader della crescita: ricavi a 4,5 milioni, fatturato +41% in 3 anni - Il 2024 è stato per La Mercurio un anno di trasformazione profonda, in cui la sostenibilità si è dimostrata non solo una scelta etica, ma una leva strategica di crescita. Come scrive comozero.it