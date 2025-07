Lavoro e inclusione Verde centro e caditoie I rifugiati in prima linea

Loro Piceno lancia " Volunteers for the green’s care ", un progetto di inclusione, formazione e cura del territorio. Con una delibera di giunta, il Comune ha siglato infatti un’importante convenzione con il Consorzio Umana SolidarietĂ Scs, dando ufficialmente il via a questa iniziativa dal forte impatto sociale e ambientale. Il progetto, partito il 30 giugno e attivo fino a fine anno, con possibilitĂ di proroga, coinvolge richiedenti asilo in attivitĂ di cura del verde e pulizia degli spazi pubblici in affiancamento ai dipendenti comunali. "Non si tratta solo di manutenzione: è un percorso di inclusione attiva, formazione pratica e crescita personale – precisa l’ente -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavoro e inclusione. Verde, centro e caditoie. I rifugiati in prima linea

