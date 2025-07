Lavoro e inclusione | la Regione approva 86 progetti per disoccupati e disabili

Sono 86 i progetti di pubblica utilità presentati da enti pubblici e aziende piemontesi che hanno riposto al bando regionale 2025-2026, per coinvolgere 297 disoccupati in condizioni di svantaggio e 86 persone con disabilità presentati e approvati dalla Regione Piemonte.8,7 milioni di euro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Sport e cultura: candidati a Regione Lombardia quattro progetti lecchesi - La Provincia di Lecco vuole investire su sport e cultura: presentati tre progetti sull'Avviso unico Cultura e uno sul Bando Olimpiadi della Cultura di Regione Lombardia alla ricerca di finanziamenti per oltre 160mila euro.

Tessile, accordo Regione – Comune di Prato per attivare i progetti europei - PRATO – ll tavolo del distretto tessile di Prato mette radici a Bruxelles: è stato firmato oggi pomeriggio (27 maggio) al Museo del Tessuto l’accordo di collaborazione con la Regione Toscana in occasione di Prato Textile district days, la due giorni dedicata al futuro del distretto in chiave di sostenibilità , con gli occhi puntati al Parlamento Europeo, meta della missione che dal 3 al 5 giugno vedrà protagonisti la sindaca Ilaria Bugetti e il Tavolo di Distretto: grazie all’accordo il distretto tessile avrà una base operativa a Bruxelles e precisamente nel distaccamento europeo degli uffici regionali.

SO.LA.RE Sostegno Lavoro Regione Sardegna: modificate le scadenze Il provvedimento mira a sostenere le imprese e gli addetti della filiera turistica attraverso l’erogazione di un aiuto sotto forma di sovvenzione rivolta a: uomini e donne, disoccupati, di Vai su Facebook

