Lavoro e IA | ecco i nuovi colleghi artificiali gestiti da un manager digitale

La finanza è da sempre sinonimo di stress e burnout: dalle ore massacranti dell’ investment banking alla pressione spietata degli obiettivi di vendita, lavorare nel settore non è una passeggiata di salute. Così, quando il team di ricercatori di QuantumBlack, la divisione di intelligenza artificiale di McKinsey, ha deciso di implementare l’IA nel reparto crediti di una grande banca, i risultati sono stati incoraggianti. Invece di sostituire gli analisti in carne e ossa, i consulenti della multinazionale di consulenza strategica hanno ripensato e ridisegnato con l’intelligenza artificiale il modo in cui si lavora. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Lavoro e IA: ecco i nuovi colleghi artificiali gestiti da un manager digitale

