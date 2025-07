Lavori urgenti sulla Camporcioni ma il costo dell’intervento è lievitato

Proseguono gli investimenti e gli interventi da parte della Provincia di Pistoia sulle strade di propria competenza, all’interno di un crono-programma particolarmente denso e, purtroppo, però mai sufficiente per rispondere a tutte le emergenze territoriali. Nello specifico, entro l’anno bisognerà mettere a terra l’intervento di manutenzione straordinaria e di adeguamento del piano viario della Sp22 "Del Porrione e del Terzo" e della Sp26 "Camporcioni" all’interno di Ponte Buggianese, Pieve a Nievole e Chiesina Uzzanese. Dopo l’assegnazione dei lavori dello scorso aprile alla Edil San Giorgio Srl di Castel San Giorgio (Salerno) è emersa una perizia di variante in corso d’opera che ha fatto salire il costo dell’opera di altri 117mila euro più Iva: un problema di non poco conto anche se il forte ribasso su base d’asta della gara permette di non dover far fronte alle operazioni da portare a termine con successive risorse da trovare altrove. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori urgenti sulla Camporcioni, ma il costo dell’intervento è lievitato

In questa notizia si parla di: camporcioni - intervento - lavori - urgenti

Lavori urgenti sulla Camporcioni, ma il costo dell’intervento è lievitato.

Asfalto in via Camporcioni. Ci sono i fondi ministeriali anche per le strade collinari - Alla Festa de L’Unità è stato fatto il punto della situazione col presidente Giani. Scrive msn.com