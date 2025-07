Lavori urgenti nel parcheggio comunale sul lungomare a Fossacesia | scattano i divieti

Saranno eseguiti nei giorni 28 e 29 luglio a Fossacesia i lavori di manutenzione straordinaria presso il parcheggio comunale in via Lungomare, a nord dell’impianto sportivo Baya Verde. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, il Comune informa che verranno istituiti il divieto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Peccioli: in via di completamento i lavori del primo lotto del nuovo parcheggio multipiano in via Cappuccini - Peccioli, 15 maggio – La torre ascensore che sale dal parcheggio di via Cappuccini è stata completata.

Peccioli: in via di completamento i lavori del primo lotto del nuovo parcheggio multipiano - La torre ascensore che sale dal parcheggio di via Cappuccini a Peccioli è stata completata. Entro la fine dell'anno anche la passerella di collegamento pedonale che, attraversando viale Mazzini, collegherà la torre ascensore a piazza del Carmine, verrà installata e gli ascensori saranno attivati.

Cantiere al parcheggio Ex Mof, via all'ultima parte dei lavori. E riapre quella completata - Riqualificazione del parcheggio ‘Ex Mof’, al via l'ultima parte dei lavori inerenti al maxi intervento.

FOSSACESIA: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO VIA LUNGOMARE – ZONA BAYA VERDE - FOSSACESIA – L’Amministrazione Comunale di Fossacesia (Chieti) informa che domani e martedì, 28 e 29 luglio, saranno eseguiti urgenti lavori di manutenzione straordinaria presso il parcheggio comunale ... Si legge su abruzzoweb.it

Nuovo parcheggio al Lungomare Todaro: consegnata ufficialmente l’area demaniale - Nuovo parcheggio al Lungomare Todaro: consegnata ufficialmente l’area demaniale. Scrive licatanet.it