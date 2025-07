Lavori al cimitero dal mese di agosto riapre al pubblico l' area riqualificata

Il secondo stralcio funzionale dei lavori di ripristino post-sisma del cimitero di Sant'Agostino, realizzato grazie al contributo del commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2012, è in fase di conclusione. L'importante intervento, dal valore complessivo di 3.732.907,79 euro, ha. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Tre milioni per il cimitero. Lavori su chiostri e ingresso - Tre milioni di fondi sisma per il cimitero di Macerata. I lavori sono finalizzati alla riparazione dei danni e alla riduzione delle vulnerabilità : riguardano il rifacimento delle strutture di copertura in legno con travi di recupero e la riparazione di danni al manto di copertura con l’inserimento di una guaina impermeabilizzante.

Lavori al cimitero, campo sportivo e concorso per vigili: "Anno disastroso, solo passerelle e show" - Un duro attacco politico è andato in scena durante l’ultima seduta del consiglio comunale, tenutasi ieri nella sala consiliare di piazza Municipio.

Lavori al cimitero, necessario lo spostamento temporaneo dei defunti - Terminata da poco la stagione invernale, col disgelo è tempo di lavori. Nei giorni scorsi, nel corso di un’assemblea pubblica molto partecipata, l’amministrazione comunale guidata da Remo Galli ha illustrato le modalità di realizzazione di un’opera importantissima: la riqualificazione, a partire dal livellamento, del cimitero di Trepalle, frazione di Livigno posta intorno ai 2000 metri di altezza.

Lavori di pulizia al Cimitero Comunale Sono iniziati questa mattina gli interventi straordinari di pulizia presso il Cimitero Comunale, resi necessari a causa delle alte temperature estive. Grazie alla collaborazione con la Protezione Civile, si procederĂ al la Vai su Facebook

