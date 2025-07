Lavaggio strade è bagarre Sotto accusa i nuovi orari | Cittadini troppo penalizzati

C’è lo spazzamento delle strade, ma restano le polemiche. Lega all’attacco dell’amministrazione per come è stato rivisto il servizio. PiĂą che un passo avanti è considerato una penalizzazione per i cittadini. "L’assessore Bruno Sforna - afferma Edoardo Trezzi (foto) - in Consiglio aveva dichiarato che tutto era stato predisposto con l’obiettivo di avere un maggiore decoro in cittĂ , senza alcuna volontĂ di danneggiare i cittadini. A me sembra che si vada nella direzione opposta. Gli orari di pulizia dalle 9.30 alle 11.30 sono folli. Una idropulitrice avrebbe risolto il problema. E poi, ecco il lavaggio di alcune strade il sabato alle 6. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavaggio strade, è bagarre. Sotto accusa i nuovi orari: "Cittadini troppo penalizzati"

In questa notizia si parla di: cittadini - strade - orari - lavaggio

Strade provinciali, Tiberini contro i tagli del Governo: "Scelta gravissima, colpisce i cittadini" - «Una scelta gravissima che compromette la sicurezza e la continuità amministrativa delle Province»: così Massimo Tiberini, sindaco di Casoli e delegato Upi per la Provincia di Chieti, interviene a margine dell’assemblea nazionale dei presidenti di Provincia convocata ieri, 15 maggio, a Roma dal.

Strade, manutenzioni a rischio coi tagli alle Province: “Cittadini meno sicuri” - Bergamo – “Sulle strade provinciali si è abbattuto un taglio di 1,7 miliardi”. Al termine della relazione sui primi mesi di presidenza di Upi - l’Unione delle Province d’Italia - Pasquale Gandolfi, presidente della Provincia di Bergamo, ha chiesto ai colleghi presenti all’assemblea nazionale “il massimo sostegno su una battaglia: quella per contrastare i tagli operati dalla Legge di Bilancio prima e dal Decreto milleproroghe poi ai fondi di investimento delle Province per la manutenzione straordinaria della rete viaria”.

Italia ostaggio della paura: crimini in aumento e cittadini in fuga dalle strade - Il 76% degli italiani ha paura a camminare per strada. Rapine, abusi e scippi in crescita. Crimini in aumento Il 76% degli italiani ha paura a camminare per strada.

? degli interventi di pulizia radicale, diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi, oltre alla rimozione delle campane per consentire la pulizia delle aree sottostanti, su strade e piazze delle Vai su Facebook

Lavaggio strade, è bagarre. Sotto accusa i nuovi orari: Cittadini troppo penalizzati; Nuovo programma spazzamento delle strade su tutto il territorio comunale - MODIFICA DEI DIVIETI DI SOSTA; Monza, raccolta rifiuti: quattro ispettori per la pulizia delle strade.

Lavaggio strade, è bagarre. Sotto accusa i nuovi orari: "Cittadini troppo penalizzati" - Il leghista Trezzi: scelte folli, mi piacerebbe sapere il numero di multe date da inizio mese. Lo riporta ilgiorno.it

Lavaggio strade, ogni venerdì all'alba operatori in azione a Giovinazzo - Quante volte, anche da queste pagine, avete letto che a Giovinazzo in troppi sporcano e nessuno paga il conto? Come scrive giovinazzoviva.it