Latina a rischio l’assistenza per gli alunni disabili | comunicato CNDDU

L’assistenza scolastica per gli studenti con disabilità dell’Istituto Comprensivo Giuliano di Latina è a rischio. Genitori e docenti lanciano l’allarme per l’inizio del nuovo anno, chiedendo al Comune di garantire la continuità del servizio e di tutelare il diritto allo studio e i posti di lavoro degli operatori specializzati. La denuncia e i rischi La . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: latina - rischio - assistenza - alunni

Meteo Latina, pioggia e rischio rovesci e temporali. E’ allerta in tutto il Lazio - Maltempo anche nella provincia di Latina dove comunque le precipitazioni hanno causato già danni e disagi.

Evacuata palazzina a rischio crollo al lido di Latina - Una palazzina è stata evacuata al Lido di Latina per rischio crollo. Siamo nella zona di Foce Verde, dove nella mattinata di oggi, giovedì 17 luglio, c’è stato il sopralluogo della polizia locale insieme ai vigili del fuoco e ai tecnici del Comune.

Virus West Nile, morta una donna a Roma: altri 6 casi a Latina. L’avvertimento sulle zanzare a rischio, i sintomi e come evitare il contagio - È morta dopo essere stata infettata dal virus di West Nile una donna di 82 anni ricoverata all’ospedale di Fondi, in provincia di Latina.

Latina, cooperativa Osa: c'è l'accordo ma l'inerzia del Comune mette a rischio 111 lavoratori; BAIA E LATINA – SCUOLA A RISCHIO ESTINZIONE: IL SILENZIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE; I bocciati restano senza posto a scuola. «Mio figlio non sa quando tornerà in classe».

Assistenza alunni disabili: come sarà il nuovo anno scolastico alla ... - L'assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito scolastico: alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, come i Comuni, per esigenze di finanza pubblica, potranno tagliare le ore ... Si legge su disabili.com