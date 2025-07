L’assoluzione? Una buona notizia

"Una buona notizia". A esprimersi così dopo la sentenza che chiude il procedimento per richiesta danni alla ex sindaca Renata Tosi non è un alleato all’opposizione, bensì il segretario del Partito democratico, Sabrina Vescovi. "Lo dichiaravo in un intervento del consiglio comunale del 10 maggio del 2018, auspicando un’assoluzione piena per l’allora sindaco Tosi sulla vicenda Trc, e sulle relative richieste di indennizzo di questo procedimento alla Corte dei Conti. Lo ribadisco con maggiore forza e coerenza oggi, che su quel singolo procedimento, l’assoluzione è arrivata". Vescovi si spinge oltre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "L’assoluzione?. Una buona notizia"

In questa notizia si parla di: assoluzione - buona - notizia - procedimento

L’assoluzione?. Una buona notizia; Processo Open Arms, Salvini assolto: «Il fatto non sussiste». Il vicepremier: «Vince l'Italia, difendere confini è un diritto»; Processo Open Arms, Salvini: Non ho paura di essere condannato.

"L’assoluzione?. Una buona notizia" - A esprimersi così dopo la sentenza che chiude il procedimento per richiesta danni alla ex sindaca ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Open Arms, procura impugna assoluzione di Salvini: ricorso in Cassazione. Nordio: «Nei Paesi civili non accade». Meloni: «Surreale accanimento» - La Procura di Palermo ha depositato il ricorso in Cassazione contro la sentenza che ha assolto dai reati di sequestro di persona e rifiuto di ... Secondo msn.com