L’asse Napoli – Bari continua | c’è la conferma ufficiale

La questione della multiproprietĂ della famiglia De Laurentiis, ha spesso suscitato aspre critiche, soprattutto da parte dei supporters pugliesi. Nel tempo a Bari, si è piĂą volte percepita una sensazione di secondo piano rispetto all’attenzione riservata al Napoli. Eppure, da parte della societĂ biancorossa non è mai mancata la volontĂ di costruire un progetto autonomo, ma allo stesso tempo in sinergia con gli azzurri. Proprio per questo, le politiche del club sono proseguite in questa direzione. In tal senso, sono arrivate delle conferme assolute. Le parole di Luigi De Laurentiis. Intervenuto nel corso del consueto ritiro di Roccaraso, Luigi De Laurentiis  ha espresso la convinzione che possa esistere una sinergia tra le due societĂ : ” “Col Napoli siamo due cose separate, sono stati 8 anni di amministrazione indipendente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - L’asse Napoli – Bari continua: c’è la conferma ufficiale

In questa notizia si parla di: napoli - bari - asse - continua

'Leone d'oro' al merito per il mattinatese Michele Di Bari, prefetto di Napoli - 'Leone d'oro' al merito per il prefetto mattinatese Michele Di Bari. Classe 1959, Di Bari è attualmente prefetto di Napoli.

Il Prefetto Michele di Bari a Radio Marte: “Napoli sarà pronta per la Coppa America - IL PREFETTO MICHELE DI BARI A RADIO MARTE: “NAPOLI STA CAMBIANDO IN MEGLIO, E’ PIU’ SICURA DI ALTRE CITTA’, SARA’ PRONTA PER LA COPPA AMERICA.

Alta velocità Bari-Napoli, il ministro Foti: "Risorse aumentate a 2 miliardi e 188 milioni di euro" - Le risorse per quanto riguarda l'alta velocità del Nord rimangono 8,6 miliardi, così come previsto esattamente nel piano.

Oggi andiamo in giro ne "La Napoli del commissario Ricciardi" La Sergio Bonelli Editore e la Scuola Italiana di Comix hanno realizzato un altro capolavoro Vai su Facebook

Da fine 2025 per la prima volta da Napoli a Bari in meno di 3 ore; Bradisismo Campi Flegrei, la proposta della Svimez: «Una Grande Città sull'asse Napoli-Bari per ricollocare la popolazione a rischio»; AV Napoli-Bari: continua la posa dei binari.

Bari Napoli in meno di tre ore - Bari compie oggi un passo decisivo con il completamento della Galleria Casalnuovo sulla tratta Napoli- Lo riporta msn.com

Napoli-Bari più vicine: alla fine dell'anno saranno collegate in 2 ore e 40 minuti - É stata completata ieri, infatti, la Galleria Casalnuovo sulla tratta Napoli- Riporta quotidiano.net