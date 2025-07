L’artista del murale | Dovevo lavorare di nuovo per Ricci ma non ero del posto

David Vecchiato, che ha dipinto la parete dedicata alla Segre: «Me l’avevano chiesto, poi la sostituzione con Opera maestra». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’artista del murale: «Dovevo lavorare di nuovo per Ricci, ma non ero del posto»

In questa notizia si parla di: artista - murale - dovevo - lavorare

Murale di Silvio Berlusconi all’aeroporto di Malpensa: l’omaggio dell’artista Palombo - ABBONATI A DAYITALIANEWS A due anni dalla morte, un’opera celebra il Cavaliere nello scalo che porta il suo nome.

Déjà -vu, murale dell'artista Ligama realizzato alla circonvallazione: oggi la consegna alla città - È il verde, simbolo di natura, cura e rigenerazione, a dominare "Déjà -vu", il nuovo eco-murale realizzato alla circonvallazione di Catania dall'artista Ligama.

@damiano_centos e le sue “Notti romane” - Happysodio 13: Le Terrazze “Locale estivo iconico, dove quelle scale sembravano infinite ma ti portavano dritto nel cuore della notte romana. Sentivi la musica ancora prima di arrivare. Paolo Pasquali, artista vision Vai su Facebook

L’artista del murale: «Dovevo lavorare di nuovo per Ricci, ma non ero del posto»; Napoli, murale di Maradona da restaurare: arriva un artista argentino; Per me è stato amore a primo muro: ecco l'intrigante Morgana dell'artista Fiorito.