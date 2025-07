L' arrivo di Meloni in Etiopia

Il primo ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed, ha ricevuto la presidente del consiglio Giorgia Meloni, atterrata da poco ad Addis Abeba per partecipare al vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari. "E' per me un piacere dare il benvenuto in Etiopia a Giorgia Meloni. Le nostre due nazioni saranno insieme nei prossimi tre giorni, come partner nell'organizzazione congiunta del secondo vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari", ha scritto Ahmed in un post su X pubblicato dopo aver accolto la premier al suo arrivo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'arrivo di Meloni in Etiopia

Meloni-Abiy, come prosegue il partenariato fra Italia ed Etiopia - Febbraio 2023 Roma, aprile 2023 Addis Abeba, gennaio 2024 Roma in occasione della presentazione del Piano Mattei, oggi nuovamente a Roma.

#Meloni Trasferta africana per la Premier; sarĂ in Etiopia, da oggi, per la seconda volta, al vertice delle Nazioni Unite co-presieduto dall'Italia. Di Paolina Meli #GR1 Vai su X

L'arrivo di Meloni in Etiopia

La premier Meloni vola in Etiopia per il vertice delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare - In agenda bilaterali con il premier Etiope e il presidente dell'Unione Africana.