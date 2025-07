L' arcobaleno del Pride più forte della pioggia | migliaia di partecipanti alla parata

La parata del Rimini Summer Pride, nonostante la pioggia di sabato, si è svolta nel Parco del Mare all'apice di molte novità che hanno arricchito il percorso e l'esperienza di una manifestazione sì di lotta e di rivendicazione ma anche festosa e piena di musica.Le iniziative più significative. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: pride - pioggia - parata - arcobaleno

Il Summer Pride a Rimini batte la pioggia, sul lungomare sfilano in 15mila - Rimini, 26 luglio 2025 – Il cielo era scuro ma l’orgoglio no. Con una partecipazione travolgente e festosa, oggi  oltre 15mila persone hanno riempito il lungomare di Rimini per il Summer Pride, la parata dell’orgoglio Lgbtqia+ che ogni anno porta in strada la rivendicazione di diritti, visibilità e libertà .

Siamo figli3 della tempesta! Lettura del documento politico del Ragusa Pride. "Questo è il nostro tempo. Non solo quello della pioggia. Anche quello del tuono. Non più e non ancora quello dell’arcobaleno, ma quello del fulmine e della tempesta. È rabbia che Vai su Facebook

L'arcobaleno del Pride più forte della pioggia: migliaia di partecipanti alla parata; Il Summer Pride a Rimini batte la pioggia, sul lungomare sfilano in 15mila; VIDEO Thailandia, a Bangkok migliaia in strada per il Pride: la coloratissima parata.

Il maltempo non ferma il Pride a Rimini, migliaia sul lungomare - La parata del Rimini Summer Pride si è svolta lungo il Parco del Mare tra musica e momenti di riflessione sui diritti civili. altarimini.it scrive

Il Summer Pride a Rimini batte la pioggia, sul lungomare sfilano in 15mila - Musica, balli, cartelli e slogan con il popolo arcobaleno: famiglie, turisti, attivisti e 9 carri celebrano la giornata dell’orgoglio ... Scrive msn.com