L’Aquila svela il precampionato. A Riccione test contro Cividale.

Prima uscita ufficiale a Terranova Bracciolini con Rieti il 19 agosto, poi il quadrangolare Riccione, quello di Caserta e una serie di sfide interne al PalaZola. In attesa di iniziare la preparazione, col raduno in programma dai primi di agosto, la Fortitudo svela il suo precampionato ricco di impegni. Intanto, manca ancora qualche giorno per alzare il velo sul calendario del campionato: martedì verrà ufficializzata la prima giornata, mercoledì quello completo. Ieri, però, la Fortitudo ha comunicato le prime date della nuova annata. La prima uscita ufficiale in casa Fortitudo è programmata per il 19 agosto a Terranova Bracciolini con Rieti, dopo due settimane di intenso lavoro agli ordini dello staff tecnico biancoblù e il giorno dopo del saluto ai tifosi, in programma per il 18.

