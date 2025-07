L’appello dei due italiani dalla barca Handala della Freedom Flotilla I loro post

Gli attivisti Antonio Mazzeo e Antonio La Piccirella nei loro messaggi registrati. Detenzione illegale per 21 attivisti diretti a Gaza. Una nuova crisi internazionale si è aperta dopo che l'esercito israeliano ha abbordato con la forza la nave Handala, impegnata in una missione civile e umanitaria verso la Striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dalla Freedom Flotilla, si tratta di un atto di pirateria avvenuto in acque internazionali, dove Israele non ha giurisdizione legale. La Handala: una missione simbolica interrotta. La Handala rappresentava la 37ª missione della Freedom Flotilla in 18 anni di attività.

L'appello dei due italiani dalla barca Handala della Freedom Flotilla. Gli attivisti Antonio Mazzeo e Antonio La Piccirella nei massaggi registrati. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/07/27/flotilla-due-italiano-a-bordo.-appeloo-al-governo-chieda-il-nos Vai su X

TRATTATI COME CRIMINALI SOLO PER NON AVER DIMENTICATO COSA SIGNIFICA ESSERE UMANI Era già tutto previsto. La nave #Handala, diretta a #Gaza, è stata sequestrata dai soldati israeliani. Ma i 21 attivisti (fra cui i 2 italiani Antonio Mazzeo e Vai su Facebook

L'appello dei due italiani dalla barca Handala della Freedom Flotilla; Freedom Flotilla, sequestrata nave diretta a Gaza con aiuti: fatta approdare in Israele; Gaza, Israele bombarda e lancia aiuti. 34 ex ambasciatori a Meloni: Riconoscere la Palestina - La lettera aperta alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di 35 ambasciatori italiani.

Flotilla, due italiano a bordo. Appeloo al governo, 'chieda il nostro rilascio' - Tajani parla con Saar, per loro due opzioni: o firmano e lasciano il Paese o saranno fermati e avranno il rimpatrio forzato (ANSA) ... Riporta ansa.it

Freedom Flotilla, attivisti arrivati nel porto israeliano di Ashdod. Sono in stato di fermo - Tra loro, anche due italiani, per il rientro dei quali il governo italiano si è già messo in ... Scrive tg.la7.it