Laporta | Yamal? Festa straordinaria tutti eleganti e divertiti Niente da condannare

Il presidente del Barcellona ha difeso il calciatore dopo le tante critiche che gli sono state rivolte per gli eccessi nella sua festa di compleanno. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Laporta: “Yamal? Festa straordinaria, tutti eleganti e divertiti. Niente da condannare”

In questa notizia si parla di: festa - laporta - yamal - straordinaria

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, è intervenuto pubblicamente per difendere Lamine Yamal, finito sotto i riflettori per la festa organizzata in occasione del suo 18º compleanno ? Ecco cos'ha detto - https://www.tuttomercatoweb.com/calcio-estero/l Vai su Facebook

Laporta: “Yamal? Festa straordinaria, tutti eleganti e divertiti. Niente da condannare”; Laporta a sorpresa: “La festa di Yamal è stata elegante, peccato non esserci”; Laporta a sorpresa: La festa di Yamal coi nani? Elegante, peccato non esserci stato.

Lamine Yamal e le regole della festa per i 18 anni: gli invitati sapranno il posto solo 24 ore prima - La sera precedente inizierà la festa dei 18 anni del calciatore del Barcellona, che ha invitato cantanti ... Riporta fanpage.it

Lamine Yamal, festa da sogno per i 18 anni: location svelata all'ultimo ... - Lamine Yamal, festa da sogno per i 18 anni: location svelata all'ultimo minuto, divieto di smartphone, lista (infinita) di invitati vip e la 10 di Messi in regalo sabato 12 luglio 2025, 05:00 ... Si legge su leggo.it