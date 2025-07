L’apocalisse di Gaza Piziali Cesvi | Mancano acqua e cibo l’unica via per la sopravvivenza è il cessate il fuoco

“A Gaza la scarsità di cibo è tale per cui anche le organizzazioni umanitarie fanno fatica a reperire alimenti sufficienti per i propri operatori. È una tragedia senza eguali e spaventa il fatto che venga messa in dubbio la possibilità di aiutare la popolazione civile”. Così Stefano Piziali, nuovo direttore di fondazione Cesvi Onlus, illustra la drammaticità della situazione nell’insanguinata Striscia in Medioriente. Mentre l’assedio imposto dal governo israeliano sta affamando gli abitanti della Striscia, anche gli operatori umanitari si trovano costretti a mettersi in fila per il cibo, rischiando di essere colpiti, pur di nutrire le proprie famiglie, con le scorte ormai in esaurimento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

