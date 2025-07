L’amicizia che lega ancora Cinquini a Baldini.

Un’amicizia, una stima reciproca, sbocciata più di 30 anni fa. Un cordone ombelicale mai interrotto perché entrambi sono, oltre che quasi conterranei, tipi poco avvezzi al compromesso. Giovedì 17 luglio Silvio Baldini è stato nominato nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Under 21 e fra i primi a congratularsi con lui non poteva che esserci chi, nella stagione 19911992, lo scelse come giovanissimo allenatore del Viareggio nel campionato di serie C2. Ovvero Oreste Cinquini. Oreste se lo sarebbe mai immaginato che quel carneade, che lei scelse da sconosciuto, arrivasse addirittura alla Nazionale? "Sicuramente questo è il punto più alto della sua carriera e ne sono felice perché, oltre che un validissimo tecnico, è un uomo con valori che vanno anche al di sopra di un contratto di lavoro, magari anche milionario". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

