L’AMICHEVOLE AL VIOLA PARK La Carrarese tiene botta alla Fiorentina Mister Calabro è apparso soddisfatto | Non molliamo mai di un centimetro

La Carrarese è uscita con l'onore delle armi dal Viola Park perdendo 2 a 0 dalla Fiorentina ma reggendo comunque il confronto contro un avversario importante. "Sono soddisfatto di questo test – ha commentato il tecnico Antonio Calabro – che mi ha dato sia le positività che le negatività. Gli aspetti positivi sono che questa squadra continua ad avere il proprio timbro e non molla di un centimetro. Gli aspetti negativi è normale che ci siano, soprattutto in questo periodo, ed è su quelli che bisogna lavorare". Nell'undici iniziale c'erano due nuovi arrivati, Bozhanaj e Distefano. "Mi hanno fatto una buona impressione.

Fulmine cade in campo durante l'allenamento: tragedia sfiorata al Viola Park \ VIDEO - Al Viola Park si è sfiorata la tragedia. Durante l’allenamento della squadra Under 18 della Fiorentina, un fulmine si è abbattuto sul campo.

Fulmine colpisce il viola park durante allenamento Fiorentina under 18, alcuni giocatori storditi sul terreno di gioco - VIDEO - Il fulmine è caduto nei pressi dell’area di rigore, sfiorando letteralmente uno dei difensori in campo, che si è immediatamente accasciato al suolo Un boato improvviso, una scarica elettrica visibile a occhio nudo e attimi di autentico terrore sul campo d’allenamento della Fiorentina Under 18

VIDEO – Terrore al Viola Park: un fulmine colpisce il campo durante l’allenamento della Fiorentina Under 18 - ABBONATI A DAYITALIANEWS Paura in campo: un fulmine si abbatte vicino ai giovani calciatori. Durante una sessione di allenamento della Fiorentina Under 18 al Viola Park, si è verificato un evento drammatico: un fulmine ha colpito il terreno di gioco, generando attimi di puro terrore tra i presenti.

La Fiorentina di Pioli va: Kean non perdona, doppietta e Carrarese ko - Buona anche la seconda amichevole per l'ex tecnico del Milan: l'attaccante della Nazionale è già in formato campionato. Si legge su gazzetta.it